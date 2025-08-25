Eccezionale traguardo in Cina, effettuato trapianto di polmone da maiale a uomo

MeteoWeb

Un polmone di maiale geneticamente modificato è stato trapiantato con successo in un paziente umano, rimanendo vitale e funzionale per nove giorni. Lo straordinario risultato, pubblicato su Nature Medicine, arriva dal First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, dove il team guidato da Jianxing He, Xiaoyou Liu e Xin Xu ha sperimentato la procedura su un uomo di 39 anni dichiarato cerebralmente morto. Il trapianto interspecie di polmone rappresenta una sfida complessa, data la particolare anatomia e fisiologia di questo organo. In precedenza, esperimenti su reni, cuori e fegati suini avevano già mostrato risultati incoraggianti, ma mai si era arrivati a dimostrare la funzionalità polmonare in un ricevente umano.

Per ridurre il rischio di rigetto, il donatore animale è stato sottoposto a editing genetico tramite la tecnologia CRISPR. Nonostante siano emersi segni di danno e risposta immunitaria già nelle prime giornate, il polmone ha mantenuto la capacità di funzionare fino al nono giorno, quando lo studio è stato interrotto.

Gli autori dello studio pubblicato su Nature sottolineano come il traguardo rappresenti solo l’inizio: saranno necessari ulteriori progressi sia nelle tecniche di ingegneria genetica dei donatori, sia nei protocolli di immunosoppressione, per trasformare gli xenotrapianti polmonari in una reale opzione clinica contro la cronica carenza di organi.