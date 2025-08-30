Treno deraglia vicino al Cairo: tre morti e oltre 90 feriti | FOTO

MeteoWeb

Tre persone sono morte e altre 94 sono rimaste ferite oggi pomeriggio dopo che un treno passeggeri è deragliato a ovest della città di Dabaa, nel governatorato di Marsa Matrouh, in Egitto. Lo riferisce il Ministero della Sanità. In un comunicato rilasciato in seguito all’incidente, l’Autorità Nazionale delle Ferrovie egiziane (ENR) ha affermato che l’incidente è avvenuto nella zona tra le stazioni di Fouka e Galal, quando il treno in viaggio da Marsa Matrouh al Cairo, è uscito dai binari (per cause ancora da accertare), provocando il ribaltamento di due carrozze. Sul posto sono accorse subito le squadre per rimuovere i detriti e ripristinare il traffico sulla linea il più rapidamente possibile.

Secondo quanto ha riferito il Ministero della Sanità, 55 feriti sono stati trasferiti all’ospedale Centrale di El-Dabaa e 39 all’ospedale di Ras El-Hekma.

I servizi ferroviari sulla linea Marsa Matrouh-Moharram Bek rimangono sospesi in attesa della liberazione dei binari e del completamento delle indagini. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta e istituito un comitato tecnico per determinarne le cause.

Nel 2002, in Egitto più di 360 persone morirono nel più grave disastro ferroviario nella storia del Paese.