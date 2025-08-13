Tromba d’aria a Sperlonga, panico tra bagnanti e residenti: volano materassini e attrezzature | VIDEO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di martedì 12 agosto 2025, una tromba d’aria ha sorpreso la località balneare di Sperlonga, nel basso Lazio, causando attimi di paura tra bagnanti e residenti. Il vortice, che ha colpito principalmente la zona costiera e il centro storico, ha sollevato ombrelloni, lettini e altri oggetti delle spiagge, generando un’atmosfera di panico tra i presenti. Il forte vento ha fatto volare materassini e attrezzature da bagno, costringendo villeggianti e turisti a rifugiarsi velocemente nei locali e nelle strutture circostanti. Nonostante la spettacolarità del fenomeno, fortunatamente non si registrano danni rilevanti né feriti. La tromba d’aria ha colpito con maggiore intensità l’area delle spiagge.

L’evento atmosferico ha destato non poca preoccupazione, ma ha anche evidenziato la necessità di monitorare attentamente le condizioni meteo nelle aree costiere, dove fenomeni simili potrebbero ripetersi, seppur con intensità variabile. Anche Sperlonga si è trovata a fare i conti con un altro episodio di forte instabilità atmosferica. Fortunatamente il tutto si è risolto senza gravi conseguenze. Il VIDEO pubblicato da ‘E’ Caserta’ è impressionante.

