Tromba marina a Murrells Inlet: il fenomeno al largo della Carolina del Sud | VIDEO

Una tromba marina è stata avvistata nel pomeriggio di giovedì a Murrells Inlet, nella Carolina del Sud. Diversi testimoni lungo la celebre passeggiata del MarshWalk hanno immortalato il fenomeno naturale con foto e video, visibile chiaramente anche dai ristoranti affacciati sulla baia poco dopo le 16. Secondo quanto riferito dal National Weather Service, la tromba marina è stata prodotta dal sistema temporalesco che si sta muovendo lungo la costa tra Garden City e Murrells Inlet.

Si tratta almeno del quarto episodio registrato nell’area del Grand Strand nell’ultima settimana: soltanto domenica scorsa, infatti, due trombe marine erano state confermate sulle coste di North Myrtle Beach, a cui se ne sarebbe aggiunta un’altra nello stesso tratto di mare. I meteorologi avvertono che la tempesta in corso potrebbe dare origine ad ulteriori trombe marine nelle prossime ore, invitando residenti e turisti a prestare attenzione durante i fenomeni temporaleschi che interessano la fascia costiera.