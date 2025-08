Spettacolare tromba marina al largo di Marina di Pisa | FOTO

MeteoWeb

Una spettacolare tromba marina è stata avvistata questa mattina, sabato 2 agosto, al largo di Marina di Pisa. Il fenomeno si è formato nelle prime ore della giornata. La tromba marina è un vortice d’aria che si sviluppa sopra la superficie del mare, simile a una tromba d’aria che si origina sulla terraferma. In genere ha durata limitata e raramente provoca danni significativi, ma resta un evento affascinante e potenzialmente pericoloso per la navigazione.

L’episodio si inserisce in un quadro meteorologico caratterizzato da una nuova perturbazione atlantica che sta interessando il Nord Italia, con temporali localmente intensi e condizioni di instabilità diffuse. Nelle prossime ore il peggioramento potrebbe coinvolgere in parte anche alcune zone del Centro Italia, mentre sul resto del Paese continueranno a prevalere sole e bel tempo.

