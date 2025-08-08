Turchia, incendi devastano la città di Çanakkale: navigazione sospesa nello Stretto dei Dardanelli | VIDEO

MeteoWeb

Il traffico marittimo è stato sospeso oggi nello Stretto dei Dardanelli, nel nord-ovest della Turchia, a causa degli incendi che stanno devastando la città di Çanakkale, secondo quanto annunciato dal Ministero dei Trasporti turco. A causa dell’avanzata delle fiamme, tre villaggi e una cinquantina di ospiti di una casa di riposo nella provincia di Çanakkale hanno dovuto essere evacuati, ha annunciato il governatorato. Le immagini diffuse dai media turchi mostrano i Vigili del Fuoco costretti ad abbandonare alle fiamme uno dei loro camion su una strada forestale situata vicino alle abitazioni.

Secondo le autorità, sono stati dispiegati oltre 270 Vigili del Fuoco e soccorritori, aiutati da otto aerei, quattro elicotteri e 45 autopompe.

Le autorità hanno avvertito che questo weekend raffiche di vento tra i 70 e i 75km/h spazzeranno la regione, dove le temperature dovrebbero sfiorare i +35°C.

Lo Stretto dei Dardanelli

Frontiera naturale tra Europa e Asia, lo Stretto dei Dardanelli separa per 60 chilometri il Mar Egeo dal Mar di Marmara, che bagna le rive meridionali di Istanbul, a sua volta collegata al Mar Nero dallo Stretto del Bosforo. Secondo il ministero dei Trasporti turco, nel 2024 hanno attraversato lo Stretto dei Dardanelli un totale di 45.849 navi. La provincia di Çanakkale è una popolare destinazione turistica che ospita le rovine antiche di Troia. Nel XX secolo è stata teatro della battaglia dei Dardanelli (marzo 1915-gennaio 1916), una delle più sanguinose sconfitte delle forze alleate durante la I Guerra Mondiale contro l’Impero ottomano.