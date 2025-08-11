Turchia, incendio boschivo devastante a Enez: rogo minaccia vaste zone | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio boschivo è divampato nel distretto di Enez, situato nella provincia di Edirne, in Turchia, scatenando immediatamente interventi delle autorità locali. Le forze di emergenza sono al lavoro per contenere il rogo e proteggere le aree circostanti. L’incendio, che ha minacciato vaste zone di vegetazione, è stato prontamente affrontato grazie alla mobilitazione dei vigili del fuoco e di altre squadre specializzate. L’incessante calore estivo e i venti forti hanno complicato le operazioni di spegnimento, ma le autorità locali stanno coordinando tutti gli sforzi per limitare i danni e salvaguardare le abitazioni e le infrastrutture nelle vicinanze. Le autorità sono in allerta per monitorare la situazione in continua evoluzione.

Gli incendi in Turchia

Gli incendi boschivi in Turchia sono diventati un fenomeno ricorrente negli ultimi anni. La risposta immediata delle forze locali rappresenta una misura fondamentale per evitare che il rogo si propaghi ulteriormente, danneggiando l’ambiente e mettendo a rischio la sicurezza delle persone.