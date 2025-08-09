Turchia, registrato il luglio più caldo degli ultimi 55 anni

MeteoWeb

La Turchia ha registrato il luglio più caldo degli ultimi 55 anni, secondo quanto reso noto oggi dal Ministero dell’Ambiente. Le temperature segnate in 66 delle 220 stazioni meteorologiche del Paese hanno mostrato un aumento medio di 1,9°C rispetto agli anni precedenti, ha dichiarato il Ministero su X. “Secondo i dati del Servizio Meteorologico Statale Turco, luglio è stato il mese più caldo degli ultimi 55 anni. Temperature record sono state misurate in 66 delle 220 stazioni”, si legge nel post su X.