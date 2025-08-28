Turismo, arriva “luppoleti aperti”: alla scoperta della birra agricola e artigianale

MeteoWeb

Picnic sotto il luppoleto, degustazioni di birra agricola e artigianale, raccolta del luppolo con taglio della liana, giochi per grandi e bambini, concerti e visite ai birrifici. Sono le iniziative di “Luppoleti aperti” l’evento promosso dal Consorzio Birra Italiana insieme a Coldiretti con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla birra da filiera agricola italiana, facendo conoscere i processi di produzione e promuovendo un consumo responsabile. L’appuntamento per domenica 31 agosto con i birrifici lungo lo Stivale che proporranno una giornata all’insegna del gusto e del divertimento (il programma completo sul sito https://www.consorziobirraitaliana.it/).

La birra artigianale è ormai una presenza stabile nelle abitudini degli italiani: e il luppolo ne rappresenta il simbolo oltre che ingrediente chiave che dona aromi e caratteristiche strettamente legate al territorio di provenienza.

Coldiretti e Consorzio puntano ora a rafforzare ulteriormente la crescita del comparto, promuovendo la coltivazione di materie prime nazionali come orzo e luppolo, elementi indispensabili per arrivare a una birra interamente Made in Italy.