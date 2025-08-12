Turista morso da vipera sulle Alpi Orobie: intervento urgente dei soccorsi in Valtellina

MeteoWeb

Grosso spavento oggi sulle alpi Orobie, in Valtellina, per un turista di Milano morso da un rettile. Si è reso necessario l’intervento dell’equipe sanitaria di EliBrescia e dei tecnici del soccorso alpino civile e militare della Guardia di finanza, nei boschi sopra il rifugio Valtellina ad Aprica (Sondrio) per soccorrere un cercatore di funghi morso da una vipera. E’ un vacanziere di 40 anni che, dall’hotel per cercare funghi nei boschi appena usciti sopra il rifugio, ha avvertito il morso, e non avendo capito di cosa si trattasse ha preferito ritornare sui suoi passi e chiedere aiuto.

I soccorsi

Il cercatore di porcini gli ha mostrato la mano e il gestore ha subito capito che era il morso da vipera. Due i morsi che il gestore ha notato sull’indice della mano destra, per cui ha subito chiamato i soccorsi, perché in questi casi è importante essere tempestivi per evitare che il veleno entri eccessivamente in circolo. L’uomo è stato ricoverato in ospedale.