L’UE investe 116 milioni di euro per la salute degli oceani

L’Unione europea ha stanziato un investimento di 116 milioni di euro per finanziare 13 nuovi progetti mirati a ripristinare la salute degli oceani e delle acque. L’iniziativa, parte dei bandi Eu Mission Ocean and Waters, si propone di affrontare diverse sfide ambientali, dalla protezione degli habitat marini alla riduzione dell’impatto della pesca. I progetti coinvolgeranno una vasta rete di attori, tra cui piccole e medie imprese, enti di ricerca, scuole e autorità locali. Tra i progetti più innovativi figurano Seamphoni, che userà tecnologie avanzate per monitorare la biodiversità marina, e DanubeLifelines, focalizzato sul ripristino dei percorsi migratori dei pesci nel Danubio. Anche le pratiche di pesca saranno rivoluzionate da progetti come Eco-Catch e MarineGuardian, che svilupperanno nuove tecnologie per ridurre le catture accidentali e proteggere gli ecosistemi marini.

L’investimento rientra nel programma Horizon Europe e dimostra l’impegno dell’UE nel promuovere la sostenibilità e la tutela ambientale. Questi progetti rappresentano un passo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Patto europeo per gli oceani e per garantire un futuro più sano per i nostri mari e le nostre acque.