Ultraleggero caduto nel Vercellese: c'è una seconda vittima

Una seconda persona, oltre al pilota, è stata estratta dall'ultraleggero caduto in un campo di riso nel comune di Livorno Ferraris

C’è una seconda vittima nell’incidente aereo avvenuto nel Vercellese questa mattina. Una seconda persona, oltre al pilota, è stata estratta dall’ultraleggero caduto in un campo di riso nel comune di Livorno Ferraris. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco. Al momento non si conosce l’identità delle vittime.

