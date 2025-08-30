C’è una seconda vittima nell’incidente aereo avvenuto nel Vercellese questa mattina. Una seconda persona, oltre al pilota, è stata estratta dall’ultraleggero caduto in un campo di riso nel comune di Livorno Ferraris. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco. Al momento non si conosce l’identità delle vittime.
Ultraleggero caduto nel Vercellese: c’è una seconda vittima
MeteoWeb