Ultraleggero si schianta ad Arad: due morti in Romania

Un piccolo aereo ultraleggero si è schiantato nella città di Arad, in Romania. Entrambe le persone a bordo del velivolo, un 47enne e un 18enne, sono morte nell’impatto. Lo hanno dichiarato i funzionari del servizio di emergenza della contea. L’aereo si è schiantato nel cortile dell’ex fabbrica di vagoni merci di Arad, chiusa da giugno. Diverse guardie di sicurezza presenti nello stabilimento hanno chiamato i servizi di emergenza.

Fonti investigative hanno riferito all’agenzia romena “Agerpres” che l’aereo stava effettuando un volo ricreativo con un pilota professionista di Bucarest. Secondo gli investigatori, l’ultraleggero era decollato da un piccolo aeroporto nel Comune di Siria, in Romania, e stava per atterrare ad Arad, ma non è noto il motivo per cui si è schiantato diversi chilometri prima dell’atterraggio.