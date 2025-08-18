Un anno fa il naufragio del Bayesian: un “carico di lavoro tremendo” per i sommozzatori | VIDEO

MeteoWeb

Un anno fa il naufragio del Bayesian, il super yacht affondato nelle acque del Palermitano nella notte tra il 18 e il 19 agosto. Un “carico di lavoro tremendo” per i sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Così dichiarò la SIMSI (Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica). Furono 5 giorni di lunghe e delicate operazioni in mare, a 50 metri di profondità, in uno scenario d’intervento altamente complesso, ricordano i Vigili del Fuoco. Oltre 40 gli specialisti sommozzatori, giunti dai nuclei di Sicilia, Sardegna, Campania, Lazio, Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Calabria che parteciparono alle operazioni al largo di Porticello e che si alternarono nelle ricerche dei dispersi, effettuando 123 immersioni per un totale di 4.370 minuti.

Dei 22 passeggeri dello yacht, 15 furono recuperati nelle prime fasi del soccorso, 7 invece le persone riportate in superficie purtroppo senza vita. Ogni giorno, il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale era composto da 27 sommozzatori: tra questi ebbero un ruolo fondamentale gli 11 speleo e gli 8 abilitati alla procedura DNO (decompressione in nitrox), che attraverso l’utilizzo di particolari miscele in fase di decompressione hanno una permanenza maggiore in immersione profonda.