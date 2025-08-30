Una “parata di pianeti” illumina i cieli di fine estate

MeteoWeb

Gli appassionati di astronomia hanno ancora pochi giorni per assistere a uno degli spettacoli celesti più suggestivi dell’anno: la parata di pianeti di fine estate. Tra Est e Sud del cielo, poco prima dell’alba, si possono osservare 3 pianeti a occhio nudo – Venere, Giove e Saturno – mentre Mercurio, ormai prossimo a scomparire dietro il bagliore solare, è visibile solo in condizioni particolarmente favorevoli. Più difficili da scorgere, e possibili solo con binocoli o telescopi, sono invece Urano e Nettuno.

Come e dove guardare

Per godere al meglio dello spettacolo occorre puntare lo sguardo al cielo un’ora prima del sorgere del Sole.

Venere e Giove sono i più facili da individuare: brillano nella parte orientale del cielo, con Giove più in alto e Venere più in basso, distanziati tra i 17 e i 19 gradi;

sono i più facili da individuare: brillano nella parte orientale del cielo, con Giove più in alto e Venere più in basso, distanziati tra i 17 e i 19 gradi; Saturno, invece, splende a Sud/Ovest. In questo periodo il pianeta inanella la sua opposizione annuale – il momento in cui appare più luminoso – ma resta molto meno brillante rispetto agli altri due: Venere risulta circa 65 volte più luminoso, mentre Giove lo supera di circa 11 volte.

Mercurio, soprannominato il “pianeta veloce”, resta il più sfuggente: si mostra appena sopra l’orizzonte orientale circa 45 minuti prima del sorgere del Sole, e solo se la visuale è perfettamente libera.

Un bonus stellare

La notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto riserva un’ulteriore sorpresa. Vicinissimo a Venere si troverà l’ammasso aperto del Presepe (chiamato anche “Beehive Cluster” o M44), un insieme di circa un migliaio di stelle. Sarà necessario un binocolo per apprezzarne la bellezza, ma la coincidenza con la parata planetaria rende questo incontro celeste un evento raro.

Gli appuntamenti astronomici di settembre

Nel mese di settembre sono attesi 2 eventi di rilievo:

7 settembre : un’ eclissi lunare totale di 86 minuti, osservabile dall’Asia, dall’Africa e dall’Australia occidentale, durante la quale la “Luna del raccolto” assumerà sfumature rosso-rame;

: un’ di 86 minuti, osservabile dall’Asia, dall’Africa e dall’Australia occidentale, durante la quale la “Luna del raccolto” assumerà sfumature rosso-rame; 22 settembre: una profonda eclissi solare parziale, visibile nell’area del Pacifico.

La prossima parata di pianeti

Chi non riuscirà a godersi lo spettacolo di questi giorni dovrà attendere diversi anni: la prossima parata di pianeti con 5 pianeti visibili a occhio nudo avverrà soltanto nell’ottobre 2028, sempre nelle ore che precedono l’alba.