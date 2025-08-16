Un’altra tragedia nell’Adda: giovane di 26 anni annega a Montanaso Lombardo, secondo incidente in due giorni

MeteoWeb

Si è tuffato nell’Adda ma non è riemerso: ripescato senza sensi, non è servita la rianimazione per un ventenne che è morto a Montanaso Lombardo (Lodi). Si tratta del secondo caso in due giorni nel tratto del fiume Adda che scorre nel Lodigiano: ieri è morto in ospedale un sedicenne che si era tuffato a Merlino, a 30 chilometri di distanza dalla tragedia di oggi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo in fondo al fiume. Subito dopo l’arrivo dell’elisoccorso e i tentativi di rianimazione ma per il giovane non c’è stato niente da fare.

La vittima

Si chiamava Marian Timis, aveva 26 anni ed era di origini romene il giovane che, stasera, si è tuffato nel fiume Adda a Montanaso Lombardo e è morto annegato. Era domiciliato nel Milanese. La tragedia è avvenuta a poche decine di metri dal complesso comunale del Belgiardino di Lodi, la cui piscina doveva essere aperta, quest’anno, ma è rimasta chiusa, tra l’altro, per asserite divergenze tra Comune e impresa esecutrice.