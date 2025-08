Uomo annega in mare tra Fiumicino e Focene: inutili i soccorsi

MeteoWeb

Un uomo, di origine ucraina e di circa 50 anni, è morto nel pomeriggio sulla costa tra Fiumicino e Focene per un annegamento. E’ successo intorno alle 15.30. A quanto si è appreso, mentre stava facendo il bagno in mare, l’uomo ha cominciato ad avere difficoltà a tornare verso la riva: a nulla sarebbero valsi i tentativi di soccorso di alcune persone; poi il corpo è stato portato sulla battigia dal moto ondoso. Mentre, nel frattempo, è stato scattato anche il dispositivo di soccorso via mare della Capitaneria di porto di Roma con una motovedetta ed un gommone, sono intervenuti anche i sanitari e l’elisoccorso ma, nonostante i tentativi di rianimazione, non si è potuto far altro che constatare il decesso. Il magistrato ha ordinato la restituzione del corpo alla famiglia.