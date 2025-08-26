Uragani e cicloni extratropicali: cosa cambia davvero e perché si “trasformano” arrivando in Europa

MeteoWeb

Quando parliamo di uragani e di cicloni extratropicali, ci riferiamo a due sistemi atmosferici molto diversi tra loro per origine, struttura e meccanismo di alimentazione. Negli ultimi anni, però, a causa del cambiamento climatico e dell’aumento delle temperature oceaniche, questi fenomeni stanno interagendo più spesso, portando gli uragani a “sopravvivere” fino all’Europa sotto forma di depressioni extratropicali.

Uragani: giganti tropicali a nucleo caldo

Gli uragani sono cicloni tropicali che si formano sopra oceani molto caldi, quando la temperatura superficiale del mare supera i 26-27°C. La loro energia deriva dal calore latente di condensazione, che alimenta enormi nubi temporalesche a spirale.

Le caratteristiche principali di un uragano sono:

L’ occhio , zona centrale calma.

, zona centrale calma. L’ eyewall , dove si trovano i venti più forti e le piogge torrenziali.

, dove si trovano i venti più forti e le piogge torrenziali. Le bande spiraliformi, che estendono maltempo e raffiche di vento a centinaia di km dal centro.

Si tratta dunque di sistemi a nucleo caldo, tipici delle fasce tropicali e privi di fronti atmosferici.

Cicloni extratropicali: i protagonisti delle medie latitudini

Un ciclone extratropicale si sviluppa invece alle medie e alte latitudini (30°–60°) ed è caratterizzato da un nucleo freddo. L’energia non proviene più dal mare caldo, ma dai contrasti termici tra masse d’aria calda e fredda.

Questi sistemi depressionari presentano:

La formazione di fronti caldi e freddi , che generano piogge e temporali diffusi.

, che generano piogge e temporali diffusi. Una struttura più estesa rispetto agli uragani, ma meno compatta.

Una dinamica alimentata dall’instabilità baroclina.

Come avviene la transizione da uragano a ciclone extratropicale

Quando un uragano sale di latitudine e incontra acque più fredde, perde progressivamente il proprio “carburante” energetico. Inizia così la cosiddetta transizione extratropicale, in cui il sistema abbandona le caratteristiche tropicali e assume quelle tipiche delle medie latitudini.

Le fasi principali della trasformazione sono:

Perdita del nucleo caldo .

. Comparsa di fronti atmosferici .

. Estensione della massa nuvolosa e delle precipitazioni.

e delle precipitazioni. Aumento della superficie interessata dai fenomeni, anche se meno concentrati vicino al centro del ciclone.

Un fenomeno da monitorare anche in Europa

La transizione extratropicale non riduce i rischi: i resti di un uragano, come nel caso di Erin, possono ancora produrre venti tempestosi, onde anomale e piogge torrenziali. Inoltre, la loro interazione con la circolazione delle medie latitudini può influenzare il meteo su ampie aree europee.

Un processo naturale ma più frequente

In sintesi, gli uragani sono sistemi a nucleo caldo alimentati dal mare, mentre i cicloni extratropicali vivono dei contrasti termici tra masse d’aria. La loro trasformazione è un processo naturale, ma oggi si osserva con maggiore frequenza a causa del riscaldamento globale. Capire queste dinamiche è fondamentale per prevedere meglio i rischi di maltempo estremo che possono interessare l’Europa quando un ex-uragano raggiunge le nostre latitudini.