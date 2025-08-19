Uragano Erin: la furia dell’Atlantico minaccia le coste degli USA

MeteoWeb

L’Uragano Erin, il primo della stagione, ha raggiunto nei giorni scorsi la 4ª categoria della scala Saffir-Simpson, con venti sostenuti fino a 200 km/h, minacciando le fragili isole barriera della Carolina del Nord statunitense e costringendo le autorità locali a ordinare evacuazioni preventive a Hatteras e Ocracoke. Sebbene le proiezioni del National Hurricane Center (NHC) indichino che il ciclone non toccherà direttamente la costa statunitense, si temono pesanti effetti indiretti: onde fino a 4,5 metri, mareggiate capaci di allagare le strade costiere e storm surge estremamente pericolosi. Solo a Wrightsville Beach i servizi di emergenza hanno già salvato oltre 60 nuotatori trascinati dalle correnti.

Evacuazioni in piena stagione turistica

Il cuore della crisi si concentra sugli Outer Banks, sottili lembi di sabbia che si protendono nell’Atlantico e che, per la loro conformazione, risultano tra i territori più vulnerabili alle mareggiate. Le evacuazioni di Hatteras e Ocracoke – quest’ultima alla sua prima evacuazione dal devastante uragano Dorian del 2019 – sono arrivate nel pieno della stagione estiva, colpendo in particolare il settore turistico.

Un uragano in continua evoluzione

Erin ha mostrato un comportamento meteorologico tipico delle grandi tempeste dell’Atlantico: una rapida intensificazione, favorita dalle elevate temperature oceaniche. Sabato la tempesta aveva raggiunto la 5ª categoria, con venti a 260 km/h, colpendo duramente le Turks and Caicos e le Bahamas sudorientali, dove porti e servizi sono stati temporaneamente chiusi.

Attualmente il ciclone si trova a circa 1.100 km a Sud/Ovest di Bermuda, che a sua volta si prepara all’impatto con onde stimate fino a 7 metri entro giovedì. Secondo il meteorologo Richard Pasch del NHC: “L’intensità di Erin è fluttuante, ma resta un uragano estremamente pericoloso in ogni fase”.

Un futuro sempre più fragile per le barriere costiere

La combinazione di erosione costiera, innalzamento del livello del mare e uragani sempre più potenti rende gli Outer Banks una delle aree più vulnerabili degli Stati Uniti. Le autorità locali temono che giorni consecutivi di mareggiate possano compromettere tratti della Highway 12, arteria vitale ma esposta, che rischia di rimanere inagibile per giorni.