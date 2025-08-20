Uragano Erin, lento e inesorabile: il gigante incombe sulla costa orientale degli USA

MeteoWeb

L’uragano Erin continua a solcare l’Atlantico con lentezza ma inesorabilità, portando con sé onde imponenti, venti tropicali e un rischio crescente per le comunità costiere della costa orientale degli Stati Uniti. Nonostante il centro della tempesta si stia mantenendo al largo, le sue dimensioni eccezionali e la portata dei suoi effetti stanno già provocando disagi significativi, dalle operazioni di soccorso in mare alla chiusura di numerose spiagge.

Onde anomale e storm surge: i primi pericoli

Già all’inizio della settimana, il mare agitato ha richiesto decine di interventi di salvataggio. A Wrightsville Beach, in Carolina del Nord, almeno 60 nuotatori sono stati tratti in salvo dalle forti correnti di risacca, fenomeno che si intensifica in concomitanza con uragani di queste dimensioni. Le autorità hanno diffuso avvisi lungo tutta la costa, dalla Florida fino al New England, con il divieto di balneazione in località molto frequentate come New York City e le spiagge del New Jersey.

Il governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha ammonito i cittadini: “Godetevi la costa, ma restate fuori dall’acqua”. Sull’isola di Nantucket, nel Massachusetts, sono attese onde superiori ai 3 metri, mentre sulle fragili isole-barriera delle Outer Banks (Carolina del Nord) l’evacuazione è già in corso.

Un uragano insolitamente esteso

Secondo il National Hurricane Center di Miami, Erin è sceso alla 2ª categoria nella scala Saffir-Simpson, con venti sostenuti fino a 170 km/h. Ciò che lo rende particolarmente preoccupante non è tanto l’intensità, bensì la sua estensione: i venti di tempesta tropicale si propagano fino a 370 km dal centro. Una caratteristica che moltiplica i rischi per ampie aree costiere, anche lontane dal nucleo della perturbazione.

Outer Banks: fragilità e memoria storica

Gli abitanti delle Outer Banks conoscono bene il rischio. Queste isole sottili e basse, che sporgono nell’Atlantico, sono particolarmente vulnerabili a mareggiate e inondazioni. L’uragano Dorian nel 2019 provocò innalzamenti dell’acqua fino a 2 metri e mezzo a Ocracoke. Per questo motivo, le autorità hanno disposto evacuazioni obbligatorie a Hatteras e Ocracoke, con oltre 1.800 persone già trasferite via traghetto.

Infrastrutture e rischi a lungo termine

Il pericolo maggiore non è soltanto l’impatto immediato della mareggiata, con onde fino a 4,6 metri previste sulle Outer Banks. L’erosione cronica delle spiagge, l’indebolimento delle dune e la fragilità delle infrastrutture rendono sempre più probabile che tempeste di questo tipo possano danneggiare gravemente la regione. Parti dell’autostrada principale rischiano di venire sommerse o distrutte, isolando intere comunità per giorni.