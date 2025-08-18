L’uragano Erin, l’occhio del ciclone: la furia della natura tra calma e caos | FOTO

Una foto degli Hurricane Hunters ha catturato la potenza dell’uragano Erin, uno scenario quasi surreale, un netto contrasto

uragano erin
MeteoWeb

Il 16 agosto le immagini catturate dai NOAA Hurricane Hunters hanno mostrato l’impressionante potenza dell’uragano Erin. La scena (immagini a corredo dell’articolo), quasi surreale, evidenzia l’assoluta calma dell’oceano al centro dell’occhio, in netto contrasto con l’imponente muro nuvoloso che lo circondava. Un perfetto esempio del “yin e yang” della natura: quiete e caos a pochi km di distanza. Dopo aver raggiunto la pericolosissima 5ª categoria 5 con venti fino a 260 km/h, Erin si è ridimensionato ma resta un ciclone di 4ª categoria, con raffiche massime di 215 km/h. Alle prime ore di oggi si trovava a circa 170 km da Grand Turk e a oltre 1.400 km da Cape Hatteras, Carolina del Nord, muovendosi verso Nord/Ovest. Le Bahamas hanno emesso un’allerta per tempesta tropicale, mentre Turks e Caicos rimangono sotto avviso.

Impatti già gravi nei Caraibi

Le fasce esterne della tempesta hanno colpito Porto Rico e le Isole Vergini, lasciando senza elettricità oltre 147mila utenti e costringendo alla cancellazione di più di 20 voli. Nonostante la riapertura dei porti, il mare resta agitato e continua a rappresentare un pericolo.

Allerta lungo la costa Est degli Stati Uniti

In Carolina del Nord è stata dichiarata l’emergenza e ordinata l’evacuazione di Hatteras Island, minacciata da mareggiate e forti venti. Anche senza un impatto diretto, Erin produrrà onde alte e correnti di risacca fino alle coste del Canada atlantico.

