USA, alluvioni lampo in California: paralizzata la Highway 86 vicino al Salton Sea | VIDEO

USA, alluvioni lampo in California: paralizzata la Highway 86 vicino al Salton Sea

Improvvise alluvioni lungo la State Route 86, nei pressi del Desert Elmore Ranch, in California (USA)

USA, alluvioni lampo in California vicino al Salton Sea
Forti piogge hanno causato improvvise e devastanti alluvioni lungo la State Route 86, nei pressi del Desert Elmore Ranch, vicino al Salton Sea, in California (USA) lasciando numerosi automobilisti bloccati sulle carreggiate. I soccorsi hanno segnalato scene drammatiche, con veicoli sommersi da acqua e fango. A causa dei detriti e dell’acqua alta, la Highway 86 è chiusa in entrambe le direzioni, tra Allen Road e la State Route 78. Le autorità locali invitano la popolazione a evitare l’area e a seguire aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche, mentre squadre di emergenza lavorano per ripristinare la viabilità.

