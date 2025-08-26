USA, alluvioni lampo in California: paralizzata la Highway 86 vicino al Salton Sea | VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge hanno causato improvvise e devastanti alluvioni lungo la State Route 86, nei pressi del Desert Elmore Ranch, vicino al Salton Sea, in California (USA) lasciando numerosi automobilisti bloccati sulle carreggiate. I soccorsi hanno segnalato scene drammatiche, con veicoli sommersi da acqua e fango. A causa dei detriti e dell’acqua alta, la Highway 86 è chiusa in entrambe le direzioni, tra Allen Road e la State Route 78. Le autorità locali invitano la popolazione a evitare l’area e a seguire aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche, mentre squadre di emergenza lavorano per ripristinare la viabilità.