Caldo e siccità negli USA, l’incendio Bear Gulch divampa: evacuazioni e parco nazionale a rischio | FOTO

In pochi giorni, l’incendio Bear Gulch, che divampa nella Penisola Olimpica, un grande braccio di terra dello Stato di Washington occidentale negli Stati Uniti, è quasi triplicato in dimensioni, bruciando oltre 16 km² e spingendosi più a fondo nell’Olympic National Park. Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro, ma le fiamme, alimentate da siccità e temperature elevate, sono contenute solo al 3%.

Le autorità hanno ordinato l’evacuazione immediata delle aree di Copper Creek e Staircase Ridge, mentre chi vive a sud del Dry Creek Trail deve prepararsi a lasciare la zona. Le fiamme, partite il 6 luglio vicino al sentiero Mount Rose per cause ancora in fase di accertamento, hanno superato il fiume North Fork Skokomish, che fungeva da barriera naturale, propagandosi rapidamente anche verso Nord e Ovest.

Terreno impervio, foreste secche e muschi sospesi favoriscono l’espansione dell’incendio, che rischia di continuare per settimane fino a piogge o nevicate. Non si registrano feriti né edifici danneggiati, ma diverse strade e sentieri sono stati chiusi.