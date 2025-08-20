USA, incendio in Oregon: in fiamme il Doerner Fir, uno degli alberi più alti del mondo

MeteoWeb

Le autorità forestali dell’Oregon stanno tentando di salvare uno degli alberi più alti e antichi del pianeta, il Doerner Fir, un Douglas Fir costiero alta oltre 99 metri e con circa 450 anni di età, che da sabato scorso brucia nella Coast Range della contea di Coos, lungo la costa meridionale dello Stato. Un volo con drone a infrarossi effettuato ieri ha rilevato che le fiamme sulla cima si sono spente, ma persistono sacche di calore all’interno di una cavità situata a circa 85 metri dal suolo. L’intervento si presenta complesso: per raggiungere il punto critico, i tecnici stanno valutando soluzioni come la costruzione di impalcature, l’arrampicata su alberi adiacenti o, in alternativa, il monitoraggio passivo, lasciando che il fuoco si esaurisca naturalmente.

Interventi di emergenza

La Coos Forest Protective Association ha riferito che i lanci d’acqua effettuati con elicotteri hanno ridotto l’attività del fuoco nella parte superiore dell’albero. Sul terreno, invece, sono stati installati sprinkler alla base del tronco e create linee di contenimento per impedire la propagazione delle fiamme alla foresta circostante.

Secondo Megan Harper, portavoce del Bureau of Land Management, la struttura imponente del Doerner Fir rende improbabile la sua distruzione totale: “Il rischio che l’albero bruci completamente non c’è, ha una massa talmente grande che richiederebbe molto tempo per consumarsi del tutto”.

Un gigante ferito

Nonostante gli sforzi, l’albero ha già perso circa 15 metri di altezza a causa del fuoco e del crollo di frammenti della sommità. La perdita potrebbe compromettere la sua posizione nelle classifiche mondiali degli alberi più alti, ma resta comunque un esemplare straordinario e di enorme valore ecologico e storico.

Gli investigatori hanno escluso che l’incendio sia stato causato da un fulmine, poiché le condizioni meteorologiche non lo supportano. La causa resta ancora sotto indagine, soprattutto perché il Doerner Fir è l’unico albero in fiamme nell’area.