USA, incidente aereo a Washington: scoperta omissione fatale della torre di controllo

Il 29 gennaio un tragico incidente sul fiume Potomac ha visto un aereo di linea scontrarsi con un elicottero militare Black Hawk, causando la morte di 67 persone. Durante il secondo giorno d’udienza del National Transportation Safety Board (NTSB), la Federal Aviation Administration (FAA) ha ammesso che la torre di controllo non avvertì l’aereo della traiettoria del Black Hawk in tempo utile. Il controllore incaricato quella notte ha riferito che il volume di traffico era pari a 4 su una scala di 5. Nonostante poco prima dell’impatto il traffico fosse diminuito rendendo il lavoro più gestibile, il controllore stava gestendo contemporaneamente 2 postazioni: una per gli elicotteri e una per gli aerei di linea. Normalmente, in quelle ore, l’aeroporto assegna un operatore specifico per dirigere solo gli elicotteri, misura che quella notte non fu rispettata.