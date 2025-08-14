USA, il meteorite finito su una casa è più antico della Terra: si è formato 4,56 miliardi di anni fa | FOTO

MeteoWeb

Si è formato 4,56 miliardi di anni fa, ed è dunque più antico della Terra, il meteorite che lo scorso 26 giugno è sopravvissuto all’ingresso nell’atmosfera terrestre finendo per colpire il tetto di un’abitazione nella città di McDonough vicino ad Atlanta, negli Stati Uniti. Lo rivelano le prime analisi condotte dai ricercatori dell’Università della Georgia. Secondo le stime fornite dalla NASA, il meteorite era largo 1 metro e viaggiava a 47.000 chilometri orari. Entrando in atmosfera in pieno giorno, ha generato una scia luminosa ben visibile nel sud-est degli Stati Uniti, tanto che l’American Meteor Society ha ricevuto più di 240 segnalazioni di avvistamento. Molte persone hanno anche udito un boom sonico.

Dopo aver colpito il tetto dell’abitazione, il meteorite si è frantumato e un frammento è riuscito perfino a generare un’ammaccatura sul pavimento dell’abitazione. Dei 50 grammi recuperati, 23 sono stati sottoposti ad analisi di microscopia ottica ed elettronica.

I risultati

I risultati indicano che il meteorite potrebbe essere una condrite ordinaria a basso contenuto di metalli. Questa classificazione implica che il sasso spaziale si sia formato 4,56 miliardi di anni fa in presenza di ossigeno, dunque sarebbe più antico della Terra stessa.

“Appartiene a un gruppo di asteroidi nella fascia principale tra Marte e Giove che ora pensiamo di poter collegare alla rottura di un asteroide molto più grande avvenuta circa 470 milioni di anni fa”, spiega il geologo Scott Harris.