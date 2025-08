USA, terremoto scuote il New Jersey: avvertito anche a New York | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto ha scosso l’area metropolitana di New York sabato sera ora locale (04:18 ora italiana). Lo US Geological Survey ha infatti riportato una scossa magnitudo 3.0, localizzata nel sobborgo di Hasbrouck Heights, nel New Jersey, con epicentro a meno di 13 km a Ovest di Central Park, ed ipocentro ad una profondità di circa 10 chilometri. Un residente del distretto di Brooklyn, a New York, l’ha descritta come una scossa molto breve, solo una leggera oscillazione di un momento. Ciononostante, i social sono stati subito inondati di segnalazioni. Sull’account ufficiale dell’Empire State Building sulla piattaforma social X si legge: “STO BENE“. Il Dipartimento per le Emergenze di New York City ha affermato che non ci sono state segnalazioni di danni a persone o cose.

La scossa è stata molto più lieve di un terremoto magnitudo 4.8 del 2024 che ha colpito Tewksbury, nel New Jersey, poco più a Ovest della città. Un terremoto magnitudo 3 in genere non è abbastanza forte da causare danni, ma scosse così lievi sono piuttosto rare nel Nord/Est degli USA.