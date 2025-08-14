USA, Trump allenta le regole per promuovere l’industria spaziale

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato di rendere più flessibili le procedure e i regolamenti, in particolare quelli ambientali, per consentire al settore spaziale privato americano di aumentare i lanci, una misura a beneficio del suo vecchio alleato Elon Musk. “Gli Stati Uniti vogliono rafforzare la loro posizione dominante nello spazio promuovendo la concorrenza nel mercato dei lanci“, ha detto il Presidente USA in un ordine esecutivo.

A tal fine, il repubblicano chiede alla sua amministrazione di eliminare le barriere amministrative nell’attività spaziale commerciale, con l’obiettivo di realizzare vari dei suoi progetti, come l’invio di umani sulla Luna e su Marte, e la costruzione di uno scudo antimissile chiamato Golden Dome (“Cupola d’Oro”).

Prima riservato agli stati, il settore spaziale si è aperto all’iniziativa privata nei primi anni 2000, quando ha iniziato a crescere soprattutto negli Stati Uniti. SpaceX, la società americana del miliardario Elon Musk, domina ora il mercato globale con oltre 130 lanci nel 2024. Si prevede che questo numero continuerà a crescere con le linee guida del governo repubblicano, che chiede “di aumentare significativamente il ritmo dei lanci commerciali e delle attività spaziali innovative degli Stati Uniti entro il 2030″.

Queste misure, attese da tempo, dovrebbero rallegrare il capo di SpaceX, sostenitore come il Presidente di una deregolamentazione del settore, ma con cui Donald Trump ha recentemente litigato. Elon Musk, che sta attualmente sviluppando Starship, il più grande razzo mai progettato per viaggi verso la Luna e il Pianeta Rosso, è un sostenitore dell’assunzione di rischi e punta sul lancio di più prototipi per andare avanti, anche a costo che esplodano.

Una strategia fortemente criticata dal punto di vista ambientale e poco apprezzata dalle autorità di regolamentazione. “Questa decisione irresponsabile mette in pericolo le popolazioni e la fauna selvatica, poiché le aziende private lanciano razzi giganti che spesso esplodono e causano devastazioni nelle zone circostanti”, denuncia Jared Margolis, avvocato del Center for Biological Diversity.