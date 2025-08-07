Va in pensione l’astronauta Butch Wilmore: era rimasto bloccato sulla ISS

MeteoWeb

Dopo 25 anni alla NASA e 464 giorni trascorsi nello spazio, va in pensione uno degli astronauti più citati nelle cronache degli ultimi mesi: è Butch Wilmore, uno dei due collaudatori della navetta Starliner che l’estate scorsa, a causa di problemi tecnici nel volo di prova, erano rimasti bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), diventando oggetto di scontro politico tra Trump e Biden. Nato nel 1962 in Tennessee, Wilmore era stato selezionato per entrare nel corpo astronauti della NASA nel 2000, quando era ancora capitano e pilota collaudatore della Marina statunitense.

Durante la sua attività da astronauta, Wilmore è volato nello spazio tre volte: la prima è stata nel novembre 2009 a bordo dello Space Shuttle Atlantis, per la missione STS-129 di 11 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel settembre 2014 è poi salito a bordo della navetta russa Soyuz, per tornare sulla ISS per altri cinque mesi e mezzo.

Infine, nel giugno 2024, è partito con la collega della NASA Sunita Williams a bordo del taxi spaziale Starliner di Boeing per il volo di collaudo. La missione sarebbe dovuta durare una decina di giorni ma, a causa dei problemi tecnici riscontrati sul veicolo, si è prolungata per mesi. Il rientro dei due astronauti sulla Terra è avvenuto a marzo di quest’anno grazie alla capsula Crew Dragon di SpaceX.

Nella sua carriera, Wilmore ha effettuato cinque passeggiate spaziali, per un totale di 32 ore passate fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale.