Valle d’Aosta, continua a divampare l’incendio tra Saint-Denis e Verrayes

Continua a divampare il vasto incendio sviluppatosi ieri pomeriggio tra Saint-Denis e Verrayes, in Valle d’Aosta. Le fiamme, che avevano già costretto all’evacuazione di 3 abitazioni, hanno distrutto anche una stalla non utilizzata, in località Les Plans d’Agné, e un rudere a Le Gros Ollian. Per lo spegnimento del rogo, ora confinato a Verrayes, le attività sono proseguite per tutta la notte con l’impiego di vigili del fuoco volontari provenienti da vari distaccamenti, oltre ai vigili del fuoco professionisti e al personale dei corpo forestale valdostano. Dall’alba sono di nuovo operativi anche 2 elicotteri a cui a breve si aggiungerà un terzo.