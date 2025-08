Valle d’Aosta, muore pilota di parapendio a Chamois: un altro ferito a Cavallaria

MeteoWeb

Un pilota di parapendio è morto a causa delle ferite riportate dopo essere stata precipitata nella zona di Chamois, in Valle d’Aosta. L’incidente è avvenuto intorno alle 15. Sul posto sono intervenuti il 118, il Soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza di Cervinia. Ai finanzieri è stato affidato il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente, a partire dalle testimonianze di altri piloti che hanno assistito alla scena. Sempre oggi il Soccorso alpino valdostano ha recuperato un altro pilota di parapendio precipitato a Cavallaria, tra Valle d’Aosta e Piemonte. E’ rimasto ferito ma non sembra in modo grave.