Valle d’Aosta, spento l’incendio tra Saint-Denis e Verrayes: in fumo 50 ettari

Si sono concluse oggi in Valle d’Aosta le attività di spegnimento e di bonifica dell’incendio divampato domenica 17 agosto a Saint-Denis e poi estesosi a Verrayes, per circa 50 ettari. Lo rende noto la Regione. Nelle operazioni sono stati coinvolti gli agenti del Corpo forestale della Valle d’Aosta, il nucleo antincendio boschivo del dipartimento risorse naturali, i Vigili del Fuoco, sia professionisti sia volontari, questi ultimi provenienti da 39 distaccamenti comunali (sui 71 totali attivi nella regione). Le stime hanno contato nelle varie fasi di intervento 269 presenze, con 110 persone impegnate nella sola giornata di lunedì 18 agosto. Fondamentale l’utilizzo degli elicotteri per le operazioni di spegnimento, con 3 mezzi impegnati contemporaneamente sia domenica che lunedì e di un elicottero nella giornata di martedì e di oggi, mercoledì, per oltre 56 ore-volo totali.

“Il Presidente della Regione – si legge nella nota – ringrazia a nome di tutto il governo regionale il capo della Protezione Civile, che ha coordinato tutte le giornate dell’intervento, e, in particolar modo, i tanti Vigili del Fuoco, professionisti e volontari, così come gli agenti del Corpo forestale della Valle d’Aosta e le forze dell’ordine che hanno operato affinché si risolvesse l’emergenza, accanto ai sindaci e alle comunità di Saint-Denis e Verrayes”.