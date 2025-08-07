Valtellina, muore cercatore di funghi: stroncato da un malore

MeteoWeb

Un altro cercatore di funghi morti in Valtellina. Si tratta di Emilio Manessi, 67 anni, residente a Brescia, stroncato da un probabile infarto attorno alle 11, in una giornata molto calda, mentre si trovava nelle vicinanze della malga dei laghi Torena, in territorio comunale di Teglio (Sondrio). Impegnati nelle ricerche del bresciano e del recupero poi della salma i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio, con i Vigili del fuoco e gli operatori di Sof di Sondrio che hanno trasportato il cadavere all’aviosuperficie di Caiolo e poi all’obitorio dell’ospedale di Sondrio.