Sul Vesuvio assenza di focolai attivi: in corso le operazioni di bonifica

A seguito del tavolo di coordinamento tenutosi in Prefettura alle 18.30, le immagini satellitari confermano l’assenza di alterazioni termiche e, quindi, di focolai attivi. È quanto si legge sulla pagina Facebook dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio in merito all’incendio divampato venerdì 8 agosto. Sono in corso le operazioni di bonifica, che proseguiranno nei prossimi due giorni. Permane lo stato di allerta: restano sul posto alcuni mezzi dell’Esercito, mentre i mezzi pesanti saranno ritirati.

Sulla pagina si legge anche che “rimane in vigore l’interdizione ai principali accessi del Parco fino a domani; nel pomeriggio sarà valutata la possibilità di un parziale allentamento delle restrizioni, in particolare per via Vesuvio e via Cifelli. Le autorità hanno espresso apprezzamento per l’impegno di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, volontari e forze dell’ordine. Al momento il quadro generale è positivo e si confida che le condizioni meteorologiche restino favorevoli per evitare ulteriori criticità”.