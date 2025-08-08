Via libera alla costruzione di una nuova centrale nucleare nella provincia del Capo Occidentale

MeteoWeb

Oggi il ministro dell’Ambiente sudafricano ha confermato una precedente decisione che concedeva l’autorizzazione ambientale alla società elettrica statale Eskom per costruire e gestire una nuova centrale nucleare nella provincia del Capo Occidentale. Gli ambientalisti avevano presentato ricorso contro l’autorizzazione originale del 2017 per una nuova centrale nucleare da 4.000 MW in costruzione a Duynefontein, vicino alla centrale di Koeberg, nei pressi di Città del Capo, che attualmente è l’unica centrale nucleare commerciale esistente in Africa.

La nota del ministro dell’ambiente

“La concessione di un’autorizzazione ambientale non esonera il richiedente dal rispettare altri requisiti legali applicabili o dall’ottenere permessi da altre autorità competenti”, ha dichiarato in una nota il ministro dell’Ambiente, Dion George. Il Sudafrica considera l’energia nucleare una parte fondamentale del suo mix energetico di base, in quanto diversifica la propria produzione abbandonando le centrali a carbone, che forniscono la maggior parte del suo fabbisogno elettrico, per passare a fonti di energia più rinnovabili.