Un violento incendio ha colpito Margarini Imballi a Borgomanero: fumo a chilometri di distanza

Un violento incendio ha devastato questa sera la Margarini Imballi, una azienda di Borgomanero, in provincia di Novara. Un’enorme colonna di fumo, visibile a molti chilometri di distanza, ha destato allarme tra i residenti e anche nei centri vicini. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da tutta la provincia, impegnate a lungo per spegnere le fiamme. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Le origini del rogo restano al momento da chiarire.