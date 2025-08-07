Virus West Nile: 6ª vittima nel Lazio, donna di 83 anni

MeteoWeb

“Una donna di 83 anni di Pontinia, è morta oggi all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa del virus della West Nile“: è quanto ha comunicato in una nota la Regione Lazio. “La paziente era arrivata in pronto soccorso il 24 luglio scorso. Ricoverata in rianimazione in gravi condizioni per la presenza di pluripatologie concomitanti, è deceduta nel reparto di terapia intensiva. Si tratta del sesto caso di morte per la West Nile accertato nel Lazio“.