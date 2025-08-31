Virus West Nile: morta donna di 92 anni a Novara

MeteoWeb

Una donna di 92 anni è deceduta a Novara dopo aver contratto il virus West Nile. Secondo l’ultimo bollettino territoriale, la paziente era stata ricoverata il 7 agosto a causa di un malessere. Tra l’11 e il 12 agosto le era stato effettuato il test per il West Nile, risultato positivo. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate nei giorni successivi, fino al decesso.