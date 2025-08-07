Virus West Nile, morto un uomo all’ospedale Isola Tiberina Gemelli

MeteoWeb

Un uomo di 77 anni è morto oggi all’ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola a causa del virus della West Nile. Lo rende noto la Regione Lazio aggiungendo che il paziente, già sottoposto a dialisi, era ricoverato dal 26 luglio scorso ed è deceduto nel reparto di terapia intensiva. Si tratta del settimo caso di morte per il virus della West Nile accertato nel Lazio. L’uomo, precisa la Regione, era “residente a Velletri, con esposizione” al virus “a Cisterna di Latina”.