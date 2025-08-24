Vuelta, il maltempo influenza la seconda tappa in Piemonte: caduta di gruppo a causa della strada bagnata | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo influenza la Vuelta di Spagna, partita ieri da Torino, con la pioggia che ha provocato gravi cadute con tanti corridori feriti, soccorsi in ambulanza e ritirati. È avvenuta, inoltre, una caduta di gruppo nella parte finale della seconda tappa, l’Alba-Limone Piemonte di 159,6km. Coinvolti, all’arrivo in una rotonda resa scivolosa dalla pioggia, alcuni corridori del Q36.5 e del team Visma-Lease a Bike. Tra questi anche il super favorito Jonas Vingegaard, che si è subito rialzato ed è tornato in sella. Ad avere la peggio è stato il francese Axel Zingle, soccorso da un’ambulanza ma capace di tornare in bici.

In precedenza, dopo una caduta sulla strada bagnata dalla pioggia, si era invece ritirato Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ).