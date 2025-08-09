Waterspout a L’Avana: un fenomeno mozzafiato si manifesta lungo il Malecón | VIDEO

MeteoWeb

Un tornado marino ha creato un’improvvisa ondata di stupore e preoccupazione a L’Avana, Cuba, lungo le coste del famoso Malecón. Il fenomeno meteorologico, noto anche come waterspout, si è sviluppato intorno all’1:30 del pomeriggio sotto un cielo coperto da nuvole dense, in un’atmosfera segnata da un’intensa umidità, calore e instabilità climatica, condizioni che tipicamente favoriscono l’insorgere di tali eventi. Il waterspout ha mostrato una colonna di aria vorticosa che per breve tempo ha collegato il mare al cielo, creando un’immagine spettacolare e inquietante allo stesso tempo.

I testimoni oculari hanno raccontato di momenti di tensione e meraviglia, con alcuni passanti che si sono allontanati dalla riva per motivi di sicurezza. I video e le fotografie diffuse sui social media hanno reso il fenomeno ancora più visibile, rivelando la potenza di questa manifestazione naturale.

La situazione

Nonostante la bellezza e l’imponenza del fenomeno, non si sono registrati danni materiali né vittime, come confermato dai media locali. Il waterspout si è dissipato rapidamente, senza toccare la terraferma, lasciando dietro di sé solo il ricordo di un evento suggestivo che ha incantato e allo stesso tempo preoccupato i presenti.