West Nile: altri due morti nel Casertano, salgono a 13 in Italia

Altri due uomini sono morti nelle ultime ore nel Casertano per infezione da West Nile: si tratta di un 79enne di Teverola, deceduto all’ospedale di Frattamaggiore dopo essere passato per quello di Aversa, e di un 71enne di Casal di Principe morto in sala rianimazione ad Aversa. Entrambi avrebbero contatto il virus sul litorale domitio, nell’area del comune di Mondragone, dove si è registrato un alto numero di casi, che coinvolge le limitrofe zone di Baia Domizia e Cellole. L’Asl di Caserta intensificherà le disinfestazioni mirate. Sono 7 le vittime in totale del virus West Nile in provincia di Caserta e 13 in Italia.