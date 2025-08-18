West Nile: 2 casi nel Friulano

MeteoWeb

Due casi di infezione da virus West Nile sono stati riportati a Rivignano Teor (Udine) dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. Come riporta il quotidiano Messaggero Veneto, si tratta di 2 uomini, over 75, che abitano a 5 km di distanza. Le loro condizioni di salute sono buone e i sintomi sono leggeri. Il sindaco ha annunciato che avvierà una campagna di prevenzione sul territorio e sono già stati programmati 3 interventi di disinfestazione a partire dal 20 agosto e fino a fine settembre.