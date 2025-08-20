West Nile, ECDC: l’Italia più colpita, 80% dei casi europei

MeteoWeb

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l’Italia è il Paese europeo più colpito dal virus del Nilo Occidentale (West Nile), con 274 casi confermati dall’inizio della stagione. Si tratta di oltre l’80% delle 335 infezioni registrate complessivamente in 8 Paesi UE, con 19 decessi in totale. Secondo l’ECDC i contagi sono destinati ad aumentare nelle prossime settimane, con un picco atteso tra fine agosto e settembre.

Per la prima volta il virus è stato rilevato anche nelle province italiane di Latina e Frosinone, segno di una diffusione verso nuove aree. A livello continentale, dopo l’Italia, i Paesi più colpiti sono Grecia (35 casi), Serbia (9), Francia (7), Romania (6), Ungheria (2), Bulgaria (1) e Spagna (1).