West Nile, informativa di Schillaci: “145 casi confermati in Italia, situazione sotto controllo”

“Ad oggi, secondo i casi notificati sulla piattaforma nazionale coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, l’Italia ha registrato 145 casi confermati di infezione da West Nile virus nell’uomo, 59 si sono manifestate nella forma neuroinvasiva, 10 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 75 casi di febbre, un caso asintomatico”. Lo ha detto il Ministro della Salute Orazio Schillaci nella sua informativa in Senato sulle misure di prevenzione e di contrasto della diffusione del virus West Nile.

“Negli ultimi anni, alcune malattie trasmesse da vettori come le zanzare stanno mostrando una diffusione sempre più ampia anche in Italia, speciale nei mesi estivi. A partire dal 2008, con i primi casi umani autoctoni registrati nell’Emilia Romagna, il virus si è progressivamente diffuso stabilizzandosi nel tempo. Negli anni successivi – ha aggiunto – le segnalazioni sono aumentate e secondo i bollettini epidemiologici, dal 2018 in poi si osserva una presenza costante del virus durante la stagione estiva con casi sia nell’uomo che negli animali soprattutto in uccelli e cavalli”.

“Situazione sotto controllo”

“La situazione è sotto controllo, costantemente monitorata ed in linea con gli anni precedenti. Il 12 agosto una delegazione sarà inoltre a Latina a Caserta per un incontro con le autorità locali”, ha affermato Schillaci, nell’informativa fatta alla Commissione Affari sociali del Senato. “Non ricordo allarmi mediatici nel 2018 e 2022 sul virus West Nile nonostante in quegli anni ci siano stati più casi e decessi”. Il Ministro ha precisato che attualmente le “regioni con il maggior numero di casi sono Lazio e Campania. Sono 37 le province con circolazione del virus in 10 regioni”.

Nel corso dell’informativa, Schillaci ha spiegato che tra le misure di prevenzione della diffusione del West Nile si rilevano “uso di repellenti, zanzariere e abbigliamento che copre il corpo. E occorrerebbe”, inoltre, “evitare i ristagni d’acqua”.