West Nile, muore 80enne di Aprilia: è l’ottava vittima nel Lazio

Un uomo di 80 anni, residente ad Aprilia, affetto da West Nile, è morto questa mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il paziente, con patologie concomitanti, era ricoverato da circa tre settimane presso il nosocomio pontino. Si tratta dell’ottavo decesso per il virus nel Lazio. Lo rende noto la Regione Lazio.
