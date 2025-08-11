West Nile, ottava vittima nel Casertano e nona nel Lazio

MeteoWeb

Ottava vittima del virus West Nile nel Casertano: si tratta di un 83enne, che risiedeva a Capua (Caserta), morto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. L’83enne era stato ricoverato nei giorni scorsi, ma le sue condizioni, complicate già per altre patologie, si sono aggravate fino a provocarne il decesso. Il sindaco di Capua Adolfo Villani ha attivato le procedure per il monitoraggio nell’area dove viveva l’anziano ed emesso un’ordinanza disponendo in via precauzionale la pulizia dei terreni incolti, delle piscine in disuso e di tutte le strutture in grado di sviluppare ristagni d’acqua.

Inoltre, un uomo di 85 anni di Cori, in provincia di Latina, è morto questa mattina all’ospedale Santa Maria Goretti. Il paziente, con patologie concomitanti, era stato ricoverato il 2 agosto scorso in condizioni già critiche. Si tratta del nono decesso per il virus West Nile nel Lazio.