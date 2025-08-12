Yeutherium pressor: scoperto un nuovo mammifero dell’era dei dinosauri in Patagonia

MeteoWeb

Scoperto il fossile di un minuscolo mammifero delle dimensioni di un topo vissuto all’epoca dei dinosauri nella Patagonia cilena e che era precedentemente sconosciuto alla comunità paleontologica. Lo ‘Yeutherium pressor’ pesava tra i 30 e i 40 grammi e visse nel Cretaceo superiore, circa 74 milioni di anni fa. È il mammifero più piccolo mai rinvenuto in questa regione del Sud America, risalente all’epoca in cui faceva parte di una massa continentale nota come Gondwana. Il fossile è costituito da “un piccolo pezzo di mascella con un molare e la corona e le radici di altri due molari“, ha affermato Hans Puschel, a capo del team di scienziati dell’Università del Cile e del Centro di ricerca cileno Millennium Nucleus sui mammiferi primitivi. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica britannica Proceedings of the Royal Society B.

I ricercatori hanno trovato il fossile nella valle del Rio de Las Chinas, nella regione cilena di Magellano, circa 3.000 chilometri a sud di Santiago. Nonostante la sua somiglianza con un piccolo roditore, lo ‘Yeutherium pressor’ era un mammifero che doveva deporre le uova, come l’ornitorinco, o portare i piccoli in un marsupio come i canguri o gli opossum. La forma dei suoi denti suggerisce che probabilmente si nutrisse di verdure relativamente dure. Proprio come i dinosauri con cui coesisteva, il piccolo mammifero si estinse improvvisamente alla fine del Cretaceo, circa 66 milioni di anni fa.