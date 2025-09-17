A Cuba blackout simultanei nel 57% del Paese, il tasso più alto registrato nel 2025

Oggi, mercoledì 17 settembre, Cuba subirà blackout simultanei fino al 57% del suo territorio, il tasso di impatto più alto mai registrato finora nel 2025 e negli ultimi due anni, secondo i dati dell’azienda statale Unión Eléctrica (UNE), elaborati quotidianamente da EFE. La stessa percentuale era stata registrata a febbraio. Il dato odierno arriva una settimana dopo il blackout nazionale, il quinto in un anno, che ha lasciato il Paese senza elettricità per 28 ore consecutive.

Tuttavia, la sincronizzazione del Sistema Elettrico Nazionale, in condizioni precarie a causa della mancanza di risorse e di centrali termoelettriche obsolete, della scorsa settimana non ha apportato alcun sollievo dai blackout, che sono aumentati, lasciando molte aree del Paese al buio.

Principali cause dei blackout

Le cause principali delle interruzioni di corrente sono i guasti alle centrali termoelettriche, in funzione da decenni, e la mancanza di combustibile e di valuta estera per importarlo, secondo il governo cubano.

La situazione, peggiorata dalla metà dello scorso anno, ha lasciato una media di quasi 16 ore al giorno senza elettricità a luglio e quasi 15 ad agosto. In grandi città come Santiago de Cuba, Matanzas e Holguín, le interruzioni che superano le 20 ore al giorno sono comuni.

L’UNE (Unione Nazionale dell’Energia Elettrica), che fa capo al Ministero dell’Energia e delle Miniere, prevede una capacità massima di generazione di energia elettrica di 1.580 megawatt (MW) per una domanda di 3.500 MW durante il periodo di “picco” nel pomeriggio e nella sera di questo mese. Ciò rappresenta un deficit (la differenza tra domanda e offerta) di 1.920 MW e un impatto stimato di 1.990 MW, sebbene i dati effettivi superino spesso le previsioni ufficiali.

Attualmente, nove delle 20 unità di produzione termoelettrica (distribuite in sette centrali) sono fuori servizio a causa di guasti o manutenzione. Allo stesso modo, 33 impianti di generazione distribuita (motori) sono fuori servizio per mancanza di combustibile (diesel e olio combustibile).

Centrali obsolete

Le centrali termoelettriche cubane sono per lo più obsolete, dopo decenni di funzionamento e un cronico deficit di investimenti e manutenzione, mentre alcuni motori sono fuori servizio a causa della mancanza di valuta estera per importare combustibile.

Esperti indipendenti sottolineano che la crisi energetica è dovuta al cronico sottofinanziamento di questo settore, completamente controllato dallo Stato cubano sin dal trionfo della rivoluzione del 1959.

Il governo cubano, da parte sua, sottolinea l’impatto delle sanzioni statunitensi su questo settore e lo accusa di “soffocamento energetico”.

Diverse stime indipendenti concordano nello stimare che il governo cubano avrebbe bisogno di una cifra compresa tra gli 8 e i 10 miliardi di dollari per rilanciare il sistema elettrico, una cifra che l’Avana non possiede.

L’impatto dei blackout a Cuba

I blackout rappresentano un peso significativo per l’economia nazionale, che si è contratta dell’1,1% nel 2024 e ha registrato un calo cumulativo dell’11% negli ultimi cinque anni, secondo i dati ufficiali. La CEPAL prevede inoltre che il suo Prodotto Interno Lordo sarà negativo quest’anno.

I blackout alimentano anche il malcontento sociale a Cuba e sono stati collegati alle grandi proteste che hanno avuto luogo nel Paese negli ultimi anni, come quelle del luglio 2021.