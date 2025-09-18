A Pollenzo la conferenza nazionale sul futuro degli impollinatori, pilastri degli ecosistemi e della sicurezza alimentare

A Pollenzo una conferenza nazionale sul futuro degli insetti impollinatori. Il progetto “+Api. Oasi fiorite per la biodiversità” in tutta Italia crea spazi verdi ricchi di essenze mellifere e habitat ideali per api e altri impollinatori. Il cambiamento climatico, le pratiche agricole intensive e non sostenibili, il degrado e la scomparsa di habitat naturali insieme alla diffusione di monocolture sono alcune delle cause più impattanti per le attività degli impollinatori, tra cui le api, indispensabili per la biodiversità globale.

La loro attività è alla base del funzionamento degli ecosistemi: dagli impollinatori dipende la riproduzione di oltre l’85% delle piante selvatiche e più del 70% delle colture agrarie. La loro funzione ha anche un valore economico stimato in circa 153 miliardi di dollari a livello mondiale, dei quali circa 26 miliardi in Europa e 3 miliardi in Italia (ISPRA, 2021). Secondo la European Red Lists of Bees, in Italia, delle 151 specie di api native sono 34 (pari al 22%) quelle in pericolo. Un’emergenza da affrontare su tutto il nostro territorio nazionale. Per questo lunedì 22 settembre 2025, alle ore 15, a Pollenzo si riuniscono ricercatori, apicoltori, agricoltori e comunità locali per affrontare le sfide legate alla tutela degli impollinatori e della biodiversità in occasione della conferenza nazionale “+API”. UN’ALLEANZA PER LA BIODIVERSITÀ – Dalla ricerca alla pratica: un dialogo aperto sul futuro degli impollinatori“.

I dettagli dell’evento

L’evento è organizzato da Filiera Futura e Fondazione CRC, in collaborazione con Fondazione Agrion e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Al centro il progetto “+Api. Oasi fiorite per la biodiversità” sostenuto da 14 fondazioni crea habitat ideali per api e altri impollinatori. La conferenza approfondisce il ruolo delle api come bioindicatori, l’equilibrio tra agricoltura e apicoltura, il legame indissolubile tra miele, impollinatori e biodiversità. Nella tavola rotonda intervengono esperti del settore e, al termine, seguirà la premiazione del contest nazionale +Api 2025 con i premi “+Biodiversità” e “+Inclusione”. A chiudere la giornata, una visita all’Orto in fiore, la degustazione di mieli e formaggi biodiversi del Piemonte e una performance musicale immersiva. “Con questa conferenza vogliamo favorire un’alleanza tra scienza, agricoltura e comunità per la tutela della biodiversità e degli impollinatori” dichiara Francesco Cappello, Presidente di Filiera Futura e Vicepresidente della Fondazione CRC.